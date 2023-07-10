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Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 10 июля 2023 18:07 (UTC +04:00)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Азербайджане, сегодня посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. Пьетро Паролин посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и почтил его память. Кардинал также посетил могилы шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Как сообщает в понедельник Trend, затем государственный секретарь Святого Престола побывал в Центре Гейдара Алиева.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал гостя о направлениях деятельности центра и проводимых здесь выставках.

В центре также состоялась встреча Паролина с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. На встрече были обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, проекты в области культуры, в том числе вопросы сотрудничества между музеями и библиотеками.

В ходе встречи кардинал был приглашен на Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в 2023 году.

Отметим, что в Баку Пьетро Паролин также посетил приют Сестер милосердия матери Терезы и католическую церковь Пресвятой Девы Марии.

В рамках визита, который продлится до 11 июля, государственный секретарь Святого Престола также проведет встречи с представителями религиозных общин.

Отношения между Азербайджаном и Ватиканом, основанные на взаимном уважении, прошли большой путь развития, и в настоящее время политический диалог между Азербайджаном и Ватиканом находится на высоком уровне.

Между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева также установлены плодотворные отношения сотрудничества. Важным вкладом в сохранение культурного наследия является восстановление Фондом по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ряда исторических памятников общечеловеческого значения в Ватикане. Эти проекты, наряду с сохранением мирового культурного, исторического и религиозного наследия, еще раз подтверждают роль Азербайджана в развитии межкультурных и межрелигиозных связей.

Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
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