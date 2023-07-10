Государственный секретарь Святого Престола посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Азербайджане, сегодня посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. Пьетро Паролин посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и почтил его память. Кардинал также посетил могилы шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Как сообщает в понедельник Trend, затем государственный секретарь Святого Престола побывал в Центре Гейдара Алиева.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал гостя о направлениях деятельности центра и проводимых здесь выставках.

В центре также состоялась встреча Паролина с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. На встрече были обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, проекты в области культуры, в том числе вопросы сотрудничества между музеями и библиотеками.

В ходе встречи кардинал был приглашен на Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в 2023 году.

Отметим, что в Баку Пьетро Паролин также посетил приют Сестер милосердия матери Терезы и католическую церковь Пресвятой Девы Марии.

В рамках визита, который продлится до 11 июля, государственный секретарь Святого Престола также проведет встречи с представителями религиозных общин.

Отношения между Азербайджаном и Ватиканом, основанные на взаимном уважении, прошли большой путь развития, и в настоящее время политический диалог между Азербайджаном и Ватиканом находится на высоком уровне.

Между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева также установлены плодотворные отношения сотрудничества. Важным вкладом в сохранение культурного наследия является восстановление Фондом по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ряда исторических памятников общечеловеческого значения в Ватикане. Эти проекты, наряду с сохранением мирового культурного, исторического и религиозного наследия, еще раз подтверждают роль Азербайджана в развитии межкультурных и межрелигиозных связей.