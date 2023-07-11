Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Trend.

Гостем передачи стала заслуженный журналист Азербайджана, публицист и сценарист Надежда Исмаилова.

Говоря об интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, она отметила, что они должны думать и о себе, и о будущих поколениях.

«Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей, и они будут гражданами Азербайджана. А если не хотят, тогда могут уехать», - сказала Надежда Исмаилова.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.