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Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 11 июля 2023 10:37 (UTC +04:00)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Trend.

Гостем передачи стала заслуженный журналист Азербайджана, публицист и сценарист Надежда Исмаилова.

Говоря об интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, она отметила, что они должны думать и о себе, и о будущих поколениях.

«Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей, и они будут гражданами Азербайджана. А если не хотят, тогда могут уехать», - сказала Надежда Исмаилова.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей Карабаха- Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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