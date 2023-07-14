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Растет число зарубежных НПО, протестующих против строительства Арменией завода в Араздеяне

Политика Материалы 14 июля 2023 13:23 (UTC +04:00)
Растет число зарубежных НПО, протестующих против строительства Арменией завода в Араздеяне

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Количество зарубежных неправительственных организаций (НПО), выступающих против строительства в Армении предприятия горнодобывающей промышленности, являющегося грубым нарушением экологических норм и Конвенции Espo, неуклонно растет.

Как сообщает в пятницу Trend, заявление организаций гражданского сообщества ряда стран в знак протеста против строительства в Араздейяне металлургического завода вследствие его негативного воздействия как на людей, так и на планету, а также возможной экологической катастрофы, вызвало большой резонанс.

К документу присоединились еще 35 иностранных НПО.

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