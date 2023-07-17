Азербайджанские диаспорские организации распространили заявление в связи с минным террором Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации распространили заявление в связи с подрывом на мине предпринимателя, занимавшегося пчеловодством на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу для жизни гражданских лиц.

13 июля текущего года гражданин Азербайджана, занимавшийся пчеловодством, пострадал в результате разрыва мины на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района.

Минный террор, совершаемый Арменией против Азербайджана, приводит к гибели или ранению азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, замедляет возвращение бывших вынужденных переселенцев на их родные земли, создает препятствия для восстановительных работ, проводимых в регионе.

Установка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отсутствие точных карт заминированных территорий является явной демонстрацией неуважения Армении к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права.

Азербайджанские диаспорные организации призывают международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей, работала с международными организациями по разминированию, такими как Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования (ЮНМАС) для обеспечения Азербайджана технической помощью и опытом разминирования", - говорится в заявлении.

Напомним, что 13 июля Алиев Сахиб Иса оглы подорвался на мине в селе Сеидляр Кяльбаджарского района и получил телесные повреждения. В связи с инцидентом Кяльбаджарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Отметим, что большая часть освобожденных земель Азербайджана подверглась воздействию мин, установленных Арменией в период оккупации, и неразорвавшихся боеприпасов.

Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проделан большой объем работы. Несмотря на это, в освобожденных районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ.

С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 383 человека.