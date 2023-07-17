Аудиовизуальному совету Азербайджана и MEDİA предоставлены новые полномочия (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года № 148.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, Аудиовизуальному совету и Агентству развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики предоставляются новые полномочия.

Согласно изменениям, в полномочия Аудиовизуального Совета Азербайджанской Республики входит:

1. согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции субъекта аудиовизуальных средств массовой информации

2. выдача лицензии, дубликата, переоформление, приостановление, восстановление и аннулирование лицензии на аудиовизуальную медиа деятельность

3. согласие на использование в программах наземного вещателя других языков помимо государственного

4. выдача обоснованного заключения о соответствии внесенного изменения в состав участников субъекта аудиовизуальных медиа требованиям закона Азербайджанской Республики "О медиа"

5. согласие на трансляцию программ иностранного аудиовизуального вещателя с использованием услуг Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Согласно изменениям, в полномочия Агентства развития медиа Азербайджанской Республики входит:

1. Согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-СМИ, внесенных в реестр СМИ

2. Прием заявлений о включении в реестр СМИ субъектов печатных или онлайн-СМИ, информационных агентств

3. Выдача свидетельства о регистрации СМИ субъекту СМИ, включенному в реестр СМИ