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В Азербайджане увеличен штраф за движение против установленного направления по дорогам с односторонним движением

Политика Материалы 17 июля 2023 18:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличен штраф за движение против установленного направления по дорогам с односторонним движением

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен штраф за движение против установленного направления движения на дорогах с односторонним движением.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики на основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Согласно поправке, движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 влечет наложение штрафа в размере 150 манатов.

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