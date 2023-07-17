В Азербайджане увеличен штраф за движение против установленного направления по дорогам с односторонним движением

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен штраф за движение против установленного направления движения на дорогах с односторонним движением.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики на основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Согласно поправке, движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 влечет наложение штрафа в размере 150 манатов.