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Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку

Политика Материалы 21 июля 2023 20:21 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что школа должна быть готова к августу, а центр творчества молодежи - к концу года. «Это символы поддержки, и именно столько поддержки мы получили из-за границы после войны. Должен отметить, что это был очень важный жест и пример солидарности».

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