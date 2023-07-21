Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку

ШУША/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что школа должна быть готова к августу, а центр творчества молодежи - к концу года. «Это символы поддержки, и именно столько поддержки мы получили из-за границы после войны. Должен отметить, что это был очень важный жест и пример солидарности».