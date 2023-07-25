Международные проекты, представленные АМИ Trend в Шуше, вызвали большой интерес - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Глобальный медиа форум в Шуше имел очень серьезное значение. Проведя подобное мероприятие международного уровня, Азербайджан в очередной раз передал миру важные послания. В центре внимания всего мира, было участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии форума, а также его подробные ответы на вопросы иностранных и местных журналистов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в программе "Gündəm Qarabağ" на телеканале CBC заместитель директора АМИ Trend, заслуженный журналист Азербайджана Сахиль Керимли.

Он подчеркнул, что выступление Президента Ильхама Алиева на форуме, подробные ответы на вопросы журналистов вызвали большой интерес со стороны авторитетных мировых медиа-платформ.

"Высказывания Президента Ильхама Алиева, его послания попали в заголовки зарубежных новостных агентств, онлайн и печатных медиа. Его выступление тиражировало значительное количество медиа-структур", - отметил он.

По словам Керимли, Шушинский глобальный медиа форум в то же время создал условия для того, чтобы десятки журналистов из 50 стран мира своими глазами, увидели современные реалии Азербайджана.

"Представители иностранных медиа увидели армянский вандализм, который встречается на каждом шагу на освобожденных территориях Азербайджана, наши населенные пункты, разрушенные во время оккупации. Они также наблюдали за быстрыми восстановительными и строительными работами, проводимыми в Карабахе, инфраструктурой, созданной с нуля. По дороге Победы (Zəfər yolu) они отправились в Шушу и ознакомились с азербайджанской культурой, нашей древней историей, кухней", - добавил он.

Керимли рассказал о международных проектах, представленных широкой общественности в рамках Шушинского глобального медиа форума.

"В ходе форума Международное информационное агентство Trend также провело презентацию ряда своих проектов. АМИ Trend всегда придавало большое значение международному сотрудничеству. В частности, я хотел бы подчеркнуть сотрудничество с медиа-структурами братской Турции. Презентация проекта dhapress.com (совместного проекта АмиTrend и влиятельного турецкого информационного агентства DHA) в Шуше вызвала большой интерес иностранных и местных гостей. Портал dhapress.com является первым совместным проектом, созданным Турцией и Азербайджаном. Наличие здесь отдельной азербайджанской новостной ленты приносит большие преимущества. На сайте доступны новости на турецком, азербайджанском и английском языках, а вскоре будут добавлены и другие языки", - сказал он.

Керимли также рассказал о презентации в рамках форума сайта CEReport.eu, объединяющего европейские информационные агентства.

"Портал CE Report был основан австрийской компанией "Festung News & Media". На сайте публикуются новости, охватывающие политическую, экономическую, культурную и другие сферы стран, входящих в Европейский союз. К проекту CE Report уже присоединились 9 европейских медиа-структур, несмотря на то, что он был запущен два месяца назад. Цель проекта-объединить ведущие европейские новостные платформы, чтобы поддержать их в создании новостей. Презентация такого проекта европейского масштаба на Шушинском глобальном медиа-форуме, безусловно, несет большой символический смысл", - подчеркнул он.