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Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих целях - Яшар Алиев

Политика Материалы 4 августа 2023 06:04 (UTC +04:00)
Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих целях - Яшар Алиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих целях.

Как сообщает Trend, об этом заявил постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете Безопасности ООН на тему "Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами".

"Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих целях. Создание ППП "Лачин" является неоспоримым суверенным правом Азербайджана, как право любого другого государства обеспечивать безопасность своих границ, передвижения людей, транспортных средств и грузов", - отметил Яшар Алиев.

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