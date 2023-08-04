Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих целях - Яшар Алиев

БАКУ /Trend/ - Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих целях.

Как сообщает Trend, об этом заявил постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете Безопасности ООН на тему "Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами".

"Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих целях. Создание ППП "Лачин" является неоспоримым суверенным правом Азербайджана, как право любого другого государства обеспечивать безопасность своих границ, передвижения людей, транспортных средств и грузов", - отметил Яшар Алиев.