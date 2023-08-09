В Азербайджане утвержден перечень техники, импорт которой освобождается от НДС и таможенных пошлин по освобожденным территориям

БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по направлениям экономической деятельности и номенклатуре товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины по освобожденным от оккупации территориям.

Как сообщает в среду Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление.

С перечнем технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по направлениям экономической деятельности и номенклатуре товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины по освобожденным от оккупации территориям, можно ознакомиться здесь.