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В Азербайджане утвержден перечень техники, импорт которой освобождается от НДС и таможенных пошлин по освобожденным территориям

Политика Материалы 9 августа 2023 15:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден перечень техники, импорт которой освобождается от НДС и таможенных пошлин по освобожденным территориям

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по направлениям экономической деятельности и номенклатуре товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины по освобожденным от оккупации территориям.

Как сообщает в среду Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление.

С перечнем технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по направлениям экономической деятельности и номенклатуре товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины по освобожденным от оккупации территориям, можно ознакомиться здесь.

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