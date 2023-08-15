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Утверждения об "этнических чистках" в отношении армянских жителей Карабаха необоснованны - посол

Политика Материалы 15 августа 2023 17:51 (UTC +04:00)
Утверждения об "этнических чистках" в отношении армянских жителей Карабаха необоснованны - посол

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утверждения об "этнических чистках" в отношении армянских жителей Карабаха являются необоснованными.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова в социальной сети "X" (Twitter).

"Армянские жители Карабаха не раз отказывались от использования реконструированной автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, и даже по указанию их "руководителей" дорога была перекрыта. Кроме того, было отклонено предложение о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди не только со стороны официального Баку, но и Международного комитета Красного Креста (МККК). Не было дано согласия даже на предложение по ведению диалога по этому поводу", - говорится в публикации.

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