Мир больше не поддается на армянскую пропаганду – посол по особым поручениям МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров поделился на своей странице в соцсети «Х» (Twitter) публикацией в связи с обсуждениями, организованными в Совете безопасности ООН, передает в четверг Trend.

"Непринятие в Совбезе ООН какого-либо документа (даже заявления) свидетельствует о том, что мир больше не поддается на армянскую пропаганду", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее состоялось заседание Совета безопасности ООН на основании безосновательного запроса армянского государства относительно якобы создания азербайджанской стороной «гуманитарного кризиса» в отношении армян в Карабахе. Клеветническая кампания армянской стороны против Азербайджана и на этот раз провалилась.