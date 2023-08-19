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Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира – турецкий министр

Политика Материалы 19 августа 2023 21:06 (UTC +04:00)
Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира – турецкий министр

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Открытие этого коридора как двери в тюркский мир укрепит как торговые, так и культурные отношения. Тот факт, что Игдыр является отправной точкой этого коридора в нашей стране, будет способствовать развитию региона", - отметил министр.

Юмаклы сказал, что победа Азербайджана в Карабахе создала возможность для открытия Зангезурского коридора.

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