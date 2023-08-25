Абдулкадир Уралоглу о работах на Зангезурском коридоре

БАКУ /Trend/ - Работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Азербайджана, приближаются к завершению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время встречи с представителями медиа в Анкаре.

Он отметил, что работы на турецкой части транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году.

"В настоящее время завершаются работы на участке коридора, проходящем по территории Азербайджана. Мы также ведем работы в Дилуджу, Игдыре и Карсе и планируем завершить их в этом году", - добавил Уралоглу.