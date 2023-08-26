Милосердие и доброта. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

26 августа - День рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Приверженностью идеалам гуманизма и человечности Мехрибан Алиева покорила сердца миллионов соотечественников и иностранных друзей нашей страны. Ей принадлежит важнейшая роль в обеспечении инклюзивного и гармоничного развития азербайджанского общества, а высокая компетентность и управленческий талант Мехрибан Алиевой позволяют ей добиваться поставленных целей.

Сегодня Азербайджан переживает самый яркий период развития в современной истории. За всем этим стоит многолетний кропотливый труд Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближайшей соратницы, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Благодаря их стараниям, Азербайджан находится в высшем эшелоне мировой политики.



После Победы в 44-дневной войне по стране триумфально шагает новая, постконфликтная эпоха – началось Большое Возвращение. Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в короткие сроки удалось создать современную инфраструктуру, выстроить новые дома и квартиры для бывших вынужденных переселенцев. Сбылась мечта сотен тысяч наших соотечественников – после десятилетий оккупации они благополучно возвращаются на родные земли. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются из руин и на глазах превращаются в привлекательный край.

Под руководством Мехрибан Алиевой эффективность социальной политики вышла на качественно новый уровень. Защита семей шехидов, ветеранов боевых действий, охрана здоровья людей, забота о больных и обездоленных, престарелых и других чувствительных группах населения формируют семантику важнейшей миссии, реализуемой на программной основе.

Среди приоритетов Мехрибан Алиевой - развитие и возрождение азербайджанского духовного наследия. Изучение и восстановление традиций национальной культуры и искусства, охрана памятников старины, восстановление уникальных образцов зодчества в Азербайджане и других странах, наконец, популяризация доброго и вечного – это исключительная заслуга Первого вице-президента перед Родиной и обществом. Как пример – уже третий год в Шуше под эгидой Фонда Гейдара Алиева блистательно проводятся Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» и Дни поэзии Вагифа.

В трагические февральские дни, когда в братской Турции произошло разрушительное землетрясение, по распоряжению Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направил экстренную помощь в зону бедствия.

Примеру Мехрибан Алиевой последовали десятки тысяч наших соотечественников. Жители страны собирали, сортировали и загружали колонны с гуманитарной помощью, перечисляли пожертвования на специально созданный банковский счет. «Признательна каждому нашему соотечественнику, местным компаниям и организациям, примкнувшим к начатой в нашей стране кампании гуманитарной помощи, в особенности всем волонтерам, круглые сутки усердно работающим в пунктах сбора помощи, сотрудникам полиции, словом, всем, кто сегодня рядом с братским народом Турции! Спасибо вам за человеколюбие, милосердие и сострадание! Искренне горжусь тем, что я азербайджанка!» - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.

Забота о людях, стремление помочь – ценности, которые красной нитью проходят через всю деятельность Мехрибан Алиевой. К ней, как к родному человеку, обращаются за помощью – и неизменно ее получают. Вся деятельность Мехрибан Алиевой направлена на то, чтобы создать условия для благополучной жизни тем, кто в этом особенно нуждается.

Закономерно, что искренность и яркая индивидуальность снискали Мехрибан Алиевой любовь, уважение и благодарность миллионов людей как в Азербайджане, так и далеко за пределами нашей страны.

Коллектив АМИ Trend поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и благодарностям, поступающим в ее адрес.

Севиль Микаилова, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель директора АМИ Trend