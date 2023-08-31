Преступный сепаратистский режим препятствует открытию дороги Агдам-Ханкенди - Хикмет Гаджиев

АГДАМ/Trend/ - Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что дорога Агдам-Ханкенди функционирует и по ней в очень короткие сроки может быть обеспечена доставка любых грузов в Ханкенди и на прилегающие территории. Мы вправе рассматривать отказ от использования этой дороги как расизм и дискриминацию", - добавил он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе и иностранные журналисты 31 августа прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди, организованный для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.