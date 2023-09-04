Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Венгрию

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Венгрию, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Как сообщается, в рамках визита планируется провести первое заседание азербайджано-венгерского стратегического диалога. Кроме того, Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими высокопоставленными чиновниками.

В рамках визита министр также выступит на конференции глав дипломатических миссий Венгрии.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот страны с Венгрией в январе-июле 2023 года составил 29,643 миллиона долларов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,06 процента). Доля в общем товарообороте составила 0,09 процента.

Стоит отметить, что в январе 2021 года Венгрия была одной из первых стран, выразивших заинтересованность в участии в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана. Венгерские компании участвовали в выставке Rebuild Karabakh EXPO в октябре 2021 года, а также с 19 по 21 октября 2022 года.

Определены потенциальные сферы сотрудничества, такие как инфраструктурное, городское и сельскохозяйственное развитие.

У венгерского EXIM Bank есть специальная кредитная линия в размере 120 миллионов долларов для финансирования совместных проектов заинтересованных венгерских и азербайджанских компаний.