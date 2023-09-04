Армения распространяет ложь касательно дороги Лачин-Ханкенди - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, распространяет ложь касательно дороги Лачин-Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сиярто в рамках официального визита в эту страну.

Было отмечено, что армянские жители ежедневно пользуются Лачинской дорогой, а для перевозки крупногабаритных грузов Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

Отметим, что 4 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петером Сиярто.

Встреча один на один между министрами продолжилась с участием делегаций обеих сторон, состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога