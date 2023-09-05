Своим последним заявлением Пашинян доказал, что он не сторонник мира - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Армения и покровительствующие ей государства предпринимают различные попытки помешать установлению прочного мира в регионе.

Об этом сообщил во вторник Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что по мере интенсификации шагов по нормализации армяно-азербайджанских отношений и достижения логического завершения мирного процесса официальный Ереван и его покровители делают все возможное, чтобы эти шаги были сведены к минимуму.

"Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна также можно отнести к разряду таких. Пашинян, который в своих прежних заявлениях признал территориальную целостность Азербайджана и то, что Карабах является территорией Азербайджана, теперь снова меняет позицию и делает другие заявления. Фактически, именно этими бессмысленными заявлениями Пашинян в очередной раз показал свою истинную суть.

В первую очередь следует подчеркнуть, что за 30 лет оккупации ни одна страна в мире, ни одна структура не признали так называемую "НКР" территориальной единицей, в том числе сама Армения. После 44-дневной войны и капитуляции Армении всем претензиям относительно этого "НКР" был положен конец раз и навсегда.

То, что Пашинян снова озвучивает претензии в этом контексте означает конец нынешнего процесса мирных переговоров. Пашинян этим доказал, что он не сторонник мира. Однако армянский премьер-министр не должен забывать, что после его заявления "Карабах - это Армения и точка" азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доказала на поле боя, что "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак". Повторные заявления Пашиняна подобного рода могут дорого обойтись Армении", - сказал А.Гараев.

Касаясь вопроса "гуманитарного шоу" Армении, А.Гараев подчеркнул, что это традиционная тактика армян.

"Они все время притворяются бедняжками и пытаются получить помощь от иностранных государств. А истинная цель другая. Армения хочет спокойно осуществлять перевозки оружия и других незаконных грузов по Лачинской дороге. А азербайджанское государство ни в коем случае не допустит этого. Никакое "гуманитарное шоу" или подручные армянского лобби, такие как мэр Парижа, не могут оказать давления на Азербайджан", - добавил А.Гараев.