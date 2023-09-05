ЮНЕСКО положительно ответила на обращение Общины Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана в рамках предметного диалога с ЮНЕСКО представила руководству организации конкретные темы и в соответствии с международными конвенциями, признающими соответствующую роль общин в области сохранения культурного наследия, попросила ЮНЕСКО оказать практическую помощь в усилении потенциала.

Как сообщили во вторник Trend в общине, ЮНЕСКО направила на днях ответное письмо, заявив, что предпримет соответствующие шаги в соответствии с призывом общины к сохранению культурного наследия, и положительно ответила на просьбу об оказании поддержки в области усиления потенциала.

Было отмечено, что община продолжит практическое сотрудничество с ЮНЕСКО для увеличения своих возможностей по сохранению культурного наследия Азербайджана в Армении, в том числе для ведения реестра памятников культуры на основе современной методологии, оценки их состояния и определения необходимых шагов для восстановления.