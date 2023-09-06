БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия укрепляют сотрудничество в сфере обороны.

Как сообщает в среду Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией было вынесено на обсуждение "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны".

Соглашение подписано 24 апреля 2023 года в Баку, состоит из преамбулы и 13 статей.

Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества.

В соответствии со статьей 2 соглашения, предусматривается осуществление сотрудничества в 14 областях (военное обучение, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", контроль над вооружениями и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, военная картография, военно-медицинские службы, социальные, спортивные и культурные мероприятия, гуманитарное разминирование и другие сферы, представляющие взаимный интерес).

В соответствии со статьей 3 соглашения, сотрудничество между сторонами обеспечивается посредством официальных визитов и рабочих встреч, двусторонних переговоров, консультаций, обмена опытом, участия в тренингах и обучающих мероприятиях, обмена информацией, представляющей взаимный интерес, участия в конференциях, семинарах, культурных и спортивных мероприятиях и других формах совместной работы.

В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения выступают министерства обороны Азербайджанской Республики и Республики Грузия.

Обмен и взаимная защита конфиденциальной информации между сторонами для выполнения настоящего соглашения осуществляется в соответствии с "Соглашением о взаимной защите конфиденциальной информации между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии" от 26 октября 2011 года.

Наряду с вышеизложенным в договоре содержатся сведения о финансовых вопросах, дисциплинарных процедурах, убытках, порядке временного прекращения действия соглашения и обязательствах, вытекающих из других международных договоров.

Любые разногласия, которые могут возникнуть в ходе толкования или применения настоящего соглашения, в соответствии со статьей 1Т соглашения, разрешаются сторонами по дипломатическим каналам путем переговоров и (или) консультаций, и не подлежат обращению за разрешением ни в национальный или международный суды, ни к третьей стороне.

Соглашение вступает в силу в первый день следующего месяца с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления, в котором стороны уведомляют друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

Каждая сторона может расторгнуть соглашение в любое время, отправив друг другу письменное уведомление по дипломатическим каналам. По истечении 6 месяцев с даты получения уведомления соглашение считается недействительным.