МИД Азербайджана выразил соболезнования Марокко

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Марокко в связи с землетрясением, повлекшим человеческие жертвы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом МИД поделился на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Человеческие жертвы в результате землетрясения в Марокко глубоко опечалили нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем правительство и народ Марокко", - говорится в публикации.

Напомним, что землетрясение в Марокко (магнитудой 6,8) произошло вечером 8 сентября, примерно в 70 км от Марракеша. Погибло более 600 человек, свыше 300 человек получили различные повреждения.