Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора еще больше снизит стоимость перевозок по Среднему коридору - Бинали Йылдырым

БАКУ/Trend/ - Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора позволит еще больше снизить стоимость перевозок по Среднему коридору.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в аккаунте социальной сети "X" (Twitter).

"Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора еще больше снизит стоимость перевозок по среднему коридору и снизит зависимость линии от третьих стран. Через порты Мерсин и Искендерун можно соединить дорогу через Средний коридор с Северным Кипром. Это, помимо Северного Кипра, также принесет большую пользу братским тюркским государствам ", - говорится в публикации.