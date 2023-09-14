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Сокрытие Арменией концентрации сил в регионе является серьезным источником угрозы - МИД Азербайджана

Политика Материалы 14 сентября 2023 11:27 (UTC +04:00)
Сокрытие Арменией концентрации сил в регионе является серьезным источником угрозы - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион, скрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий, которые Армения может предпринять в любой момент.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября.

"Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий", - отметил А.Гаджизаде.

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