Сокрытие Арменией концентрации сил в регионе является серьезным источником угрозы - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/- Источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион, скрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий, которые Армения может предпринять в любой момент.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября.

"Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий", - отметил А.Гаджизаде.