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Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономического сотрудничества на Южном Кавказе – министр

Политика Материалы 14 сентября 2023 21:12 (UTC +04:00)
Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономического сотрудничества на Южном Кавказе – министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор создаст новые возможности для развития экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом TurkicWorld сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"С его запуском пропускная способность Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, что положительно скажется на росте торговли на транспортной оси Восток-Запад, простирающейся от Пекина до Лондона", - сказал Уралоглу.

По словам министра, с повышением эффективности Среднего коридора стратегическое значение Турции в регионе возрастет.

Он отметил, что функционирование Зангезурского коридора положительное повлияет на региональную торговлю.

Ожидается, что увеличение грузоперевозок в регионе положительно скажется на экономическом развитии приграничных провинций Турции, а также увеличении числа компаний, работающих в логистическом секторе, добавил Уралоглу.

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