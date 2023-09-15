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МИД Турции поздравил азербайджанский народ

Политика Материалы 15 сентября 2023 13:05 (UTC +04:00)
МИД Турции поздравил азербайджанский народ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- МИД Турции поделился информацией по случаю 105-летия освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети.

"Мы поздравляем наших азербайджанских братьев со 105-й годовщиной освобождения Баку, прекрасной столицы Азербайджана, с уважением вспоминаем всех наших шехидов, отдавших жизнь за независимость города", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 сентября исполняется 105 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот день 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, вошла в Баку и освободила город от оккупации большевистско-дашнакских войск.

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