МИД Турции поздравил азербайджанский народ

БАКУ/Trend/- МИД Турции поделился информацией по случаю 105-летия освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети.

"Мы поздравляем наших азербайджанских братьев со 105-й годовщиной освобождения Баку, прекрасной столицы Азербайджана, с уважением вспоминаем всех наших шехидов, отдавших жизнь за независимость города", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 сентября исполняется 105 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот день 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, вошла в Баку и освободила город от оккупации большевистско-дашнакских войск.