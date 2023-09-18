Пресечена провокация армян в Агдамском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - 17 сентября около 23:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно пресечены", - сообщили в ведомстве.