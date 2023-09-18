Автомобили МККК с продовольственным грузом движутся в сторону Ханкенди (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 1 грузовой и 2 легковых автомобиля, принадлежащие Международному Комитету Красного Креста (МККК), уже въехали на территорию освобожденного от оккупации Агдамского района.

Как сообщает карабахское бюро Trend, автомобили с продовольственным грузом будут проезжать в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.

Отметим, что помимо Лачинской дороги достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах.

Груз будет перевозиться автотранспортом МККК. Таким образом, МККК сегодня доставит продовольственный груз армянским жителям, проживающим в Карабахе, по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.