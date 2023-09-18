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В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)

Политика Материалы 18 сентября 2023 10:29 (UTC +04:00)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международное мероприятие на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести", сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии принимают участие председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев, бывший президент Хорватии Степан Месич, помощник министра иностранных дел Кувейта по делам пленных и пропавших без вести Рабеа Саад аль-Адсани, экс-заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Давид Меркель, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев, руководитель Центрального поискового агентства МККК Флоренсо Ансельмо и другие официальные лица.

На мероприятии был показан короткометражный фильм о проблемах пропавших без вести лиц.

В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести (ФОТО)
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