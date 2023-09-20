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Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе

Политика Материалы 20 сентября 2023 00:41 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи в рамках своего участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече стороны обсудили межгосударственные отношения Азербайджана и Северной Македонии, повестку дня организации в рамках председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, а также последнюю ситуацию в регионе.

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