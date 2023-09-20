Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 20 сентября 2023 11:28 (UTC +04:00)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в среду Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Джаваншир Фейзиев.

Говоря о препятствиях на пути реинтеграции армянского меньшинства Карабаха в азербайджанское общество, он отметил, что сепаратисты используют вымышленный "гуманитарный кризис" в своих собственных целях и не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха.

"Гуманитарного кризиса не существует. В противном случае они бы приняли любой продовольственный груз по любому маршруту. Когда мы говорим об армянском населении Карабаха, нужно четко разделить два сегмента: обычные граждане и сепаратисткий режим", - сказал он.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха - Джаваншир Фейзиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости