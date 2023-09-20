Незаконные вооруженные формирования в Карабахе представляют угрозу жизни сотен граждан Азербайджана - Эльчин Амирбеков

БАКУ/Trend/ - Незаконные вооруженные формирования в Карабахе каждый день представляют угрозу жизни сотен граждан Азербайджана. Около 10 000 нелегальных боевиков находятся в этом районе уже почти три года.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французскому радио.

"Армения также финансирует сепаратистов из своего государственного бюджета. Все это создает серьезные риски для безопасности нашего государства. Поэтому было решено начать антитеррористические мероприятия локального характера и нейтрализовать легитимные военные цели противника", - добавил Э.Амирбеков.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.