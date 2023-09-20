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Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии

Политика Материалы 20 сентября 2023 13:19 (UTC +04:00)
Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Более 90 боевых позиций подразделений Вооруженных сил Армении перешло под контроль азербайджанской армии.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

Он отметил, что в качестве трофеев были захвачены 7 боевых транспортных средств противника, 1 танк, 4 миномета, 2 боевые машины пехоты.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

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