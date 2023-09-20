Азербайджан борется с терроризмом в Карабахе - известный израильский активист

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ подвергся этнической чистке в Карабахе.

Как передает в среду Trend, об этом заявил Хананья Нафтали, ведущий израильский деятель и правозащитник в борьбе с антисемитизмом.

"СМИ могут говорить вам об одной стороне, но Азербайджан борется с терроризмом, а не с людьми. Спросите себя, почему в 1989 году азербайджанское население в Карабахе составляло около 23 процентов, а сегодня оно составляет менее 5 процентов", - написал он на своей странице в "X" (Twitter).

Напомним, что 19 сентября Азербайджан приступил к антитеррористическим мерам в Карабахе, в целях полного изгнания армянских незаконных вооруженных формирований со своей территории.

В результате менее чем за 24 часа азербайджанской армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении. В то же время в качестве трофеев у подразделений ВС Армении были захвачены семь боевых машин, один танк, четыре миномета и две боевые машины пехоты.

Таким образом, 20 сентября, в 13:00 (GMT+4), была достигнута договоренность о прекращении антитеррористической деятельности.