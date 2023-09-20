Президент Ильхам Алиев: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир

БАКУ /Trend/ - Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Если в свое время оно говорило, что «Карабах – это Армения, и точка», то сейчас говорит «Карабах – это Азербайджан» и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря «железному кулаку». Но факт налицо. Какой статус может быть после признания Арменией Карабаха составной частью Азербайджана у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?» - отметил глава государства.