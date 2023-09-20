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Президент Ильхам Алиев: Некоторые элементы преступного режима уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат

Политика Материалы 20 сентября 2023 22:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Некоторые элементы преступного режима уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил. Мы обвинили элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат», - отметил глава государства.

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