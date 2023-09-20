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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство

Политика Материалы 20 сентября 2023 22:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан – свободное общество. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства подчеркнул, что это видят представители всех народов, проживающих в Азербайджане. Нет необходимости это объяснять. Это наш образ жизни.

«В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации на религиозной и национальной почве, Вторая Карабахская война это еще раз показала. Представители всех наций, представители всех этнических групп, всех конфессий объединились в единый кулак – за Азербайджан, за достоинство, за Родину! Поэтому мы призываем армянское население, проживающее в Карабахе, к этому» - добавил Президент Ильхам Алиев.

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