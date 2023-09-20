Автомобили российского миротворческого контингента проехали в направлении Горус-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Пять автомобилей российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, проехали в направлении Горус-Ханкенди.

Как сообщает Trend, 20 сентября было зафиксировано передвижение пяти транспортных средств (2 большегруза с мукой, 1 большегруз с бензином, 1 большегруз с дизельным топливом, 1 большегруз с личным составом) и 13 человек из числа миротворческого контингента РФ через ППП "Лачин" в направлении Горус-Ханкенди.

Это еще раз показывает, что Лачинская дорога открыта и никакой "блокады" нет, а также, что существуют все необходимые условия для свободного передвижения российских миротворцев.