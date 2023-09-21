Азербайджан нацелен на путь мира и прогресса в регионе - статья во французской La Gazette

БАКУ /Trend/ - В течение нескольких месяцев Азербайджан активно пытался направить Армению к подписанию мирного соглашения, чтобы обе страны наконец смогли начать путь вперед, следуя новой реальности, возникшей после второй карабахской войны. Путь мира, прогресса, развития...

Как передает Trend, об этом говорится в статье заместителя главного редактора АМИ Trend Ляман Зейналовой, опубликованной во французской онлайн-газете La Gazette.

Как передает французское СМИ, Азербайджан все возможные шаги к миру посредством дипломатии, попутно очищая свои освобожденные от оккупации территории от мин и прерывая периодические обстрелы со стороны армянских вооруженных сил.

"Обычно, чтобы всколыхнуть ситуацию, достаточно одного неверного шага. На этот раз этим шагом стала одна из многих мин, заложенных армянами. 19 сентября на одной из них подорвался грузовик с сотрудниками МВД Азербайджана. Все погибли на месте. Машина направлялась к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей через Ходжавендский район, где погибли сотрудники Государственного дорожного агентства Азербайджана. Как итог Азербайджан начал антитеррористические меры, ориентированные на незаконные армянские войска и остатки ВС Армении в Карабахе", - отмечается в статье.

La Gazette поведала и о ситуации в целом:

- Азербайджан успешно уничтожил военные объекты в Карабахе, находящиеся под контролем армянских сепаратистов. Ни один гражданский объект не подвергся нападению, о погибших или раненых мирных жителях не сообщалось.

- Число армянских жителей в Карабахе начало сокращаться, несмотря на то, что "лидеры" сепаратистов пытались взимать деньги с выезжающих в Армению.

- Никакого "гуманитарного кризиса" в Карабахе нет, что в последнее время неоднократно подтверждали сами армяне. Дороги открыты для выезда армянских жителей Карабаха, если они того пожелают.

- Турция выразила полную поддержку действиям Азербайджана, который предпринимал необходимые действия на своей территории.

- Россия, которая недавно подверглась нескольким негативным комментариям со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продемонстрировала свою дипломатическую сдержанность.

"В конечном итоге сепаратисты сдались и согласились провести переговоры с Азербайджаном, а Баку ясно дал понять: единственное условие - сепаратисты в Карабахе должны были сложить оружие незамедлительно. Ведь действия значат больше, чем слова", - заключается в статье.

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