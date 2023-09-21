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В Баку проходит заседание Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам

Политика Материалы 21 сентября 2023 10:26 (UTC +04:00)
В Баку проходит заседание Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - В Баку проходит заседание Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) по социальным и культурным вопросам.

Как сообщает в четверг Trend, во встрече принимают участие делегации стран-членов АПА.

На заседании будет принят ряд резолюций организации.

Будут рассмотрены проекты резолюции "О мерах по продвижению культурного разнообразия и сохранению культурного наследия в Азии", "Об интеграции Азии посредством информационных и коммуникационных технологий", "О сотрудничестве в области равенства здравоохранения в Азии", "Азиатские парламентарии против коррупции", "О женщинах-парламентариях АПА" и другие.

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