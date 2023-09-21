Узбекистан поддерживает Азербайджан в восстановлении территориальной целостности - член парламента Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Узбекистан удовлетворен успехами Азербайджана в деле восстановления территориальной целостности и приветствует решимость страны в Карабахе.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (парламент Узбекистана).

"Мы удовлетворены успехами Азербайджана во всех сферах, особенно в деле восстановления территориальной целостности и справедливости. Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе по восстановлению территориальной целостности и защите страны, проводимой несмотря ни на какие трудности, приветствуем решимость правительства и народа", – сказал он.

Сафаев выразил уверенность, что Азербайджан превратит Карабах в "один из райских уголков мира". По его словам, "Шуша откроет свои объятия для встречи гостей со всего мира, чтобы порадовать своей красотой и очарованием".

Напомним, что 19 сентября Азербайджан приступил к антитеррористическим мерам в Карабахе, в целях полного изгнания армянских незаконных вооруженных формирований со своей территории.

В результате, менее чем за 24 часа азербайджанской армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении. В то же время в качестве трофеев у подразделений ВС Армении были захвачены семь боевых машин, один танк, четыре миномета и две боевые машины пехоты.

Таким образом, в 13:00 (GMT+4) 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении антитеррористической деятельности.