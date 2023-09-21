Заявление Франции в адрес Азербайджана - не что иное, как поощрение сепаратизма - МИД

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией обязательства о выводе своих вооруженных сил с территории Азербайджана и ее военно-политические провокации, включая безответственное "поздравительное послание" премьер-министра Армении вымышленному режиму, поддерживаемому этой страной в течение последних 30 лет, Франция выступает с заявлениями против Азербайджана, что является ничем иным, как поощрением сепаратизма и реваншизма.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны относительно результатов антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Несмотря на провал попыток Франции изолировать Азербайджан на предыдущих заседаниях Совета Безопасности ООН, очередная попытка этой страны использовать Совет Безопасности для своей политики с ограниченным пониманием региона и отрицания текущих реалий не только опасна, но и не служит установлению мира и безопасности в регионе, заявляет МИД.