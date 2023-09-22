Месторождение «Гызылбулаг» перешло под контроль Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Месторождение «Гызылбулаг», которое некогда подвергалось разграблению со стороны сепаратистского режима, перешло под контроль азербайджанской армии.

Как передает Trend, соответствующие видеокадры распространены в соцсетях.

Азербайджанские солдаты вошли на территорию медно-золотого месторождения «Гызылбулаг».

Отметим, что значительная часть природных ресурсов Азербайджана была разграблена армянскими сепаратистами, что привело к экологической катастрофе. Они осуществляли незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений полезных ископаемых, особенно медно-золотого месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

Особенно на медно-золотом месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли" наблюдалась активизация незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов сепаратистским режимом, в том числе увеличение экологического ущерба.