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Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с лечением Ганиры Пашаевой

Политика Материалы 24 сентября 2023 15:32 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с лечением Ганиры Пашаевой

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/- Принимаются все необходимые меры по лечению депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой, госпитализированной в Центральную клиническую больницу.

Об этом сообщил брат депутата Гусейн Пашаев, передает в воскресенье Trend.

По его словам, согласно поручению Президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Фонд взял под контроль вопросы, связанные с лечением депутата.

«Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сегодня утром посетил больницу. Сотрудники Фонда Гейдара Алиева регулярно поддерживают связь с больницей. Оказывается вся необходимая поддержка и принимаются все меры для лечения депутата»,- сказал он.

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