МККК подтвердил, что во время антитеррористических мероприятий Азербайджаном соблюдены все нормы международного гуманитарного права - МИД

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября текущего года против армянских вооруженных формирований, действующих на территории Азербайджана, были соблюдены все нормы международного гуманитарного права. Это было подтверждено международными организациями, включая Международный Комитет Красного Креста (МККК). Даже премьер-министр Армении заявил, что утверждения о том, что Азербайджан якобы нацеливался на гражданское население, не отражают действительности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхана Хаджизаде в ответ на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1.

"Таким образом, его высказывания против данных мероприятий Азербайджана не имеют под собой никаких оснований", - сказал Айхан Гаджизаде.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.