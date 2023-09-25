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Москва ответит на антироссийские высказывания руководства Армении - Захарова

Политика Материалы 25 сентября 2023 15:32 (UTC +04:00)
Москва ответит на антироссийские высказывания руководства Армении - Захарова

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Москва в ближайшее время сделает заявление по нескольким высказываниям руководства Армении, которые вредят двусторонним отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Я могу сказать, что, безусловно, в Москве обратили внимание на целую серию несоответствующих действительности, это во-первых, и идущих вразрез, и я бы сказала противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны и премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], и официальными представителями Еревана. На это будет дан развернутый ответ в ближайшее время, буквально <...> в считанные минуты будет опубликовано соответствующее заявление министерства иностранных дел России", - сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к согражданам заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении.

Кроме того, Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что "Россия отдаляется от Южного Кавказа". По словам премьера, российские миротворцы "не контролируют Лачинскую дорогу", потому как "Россия либо не хочет, либо не может этого делать".

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