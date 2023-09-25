Президент Ильхам Алиев: Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван - историческое событие

БАКУ/Trend/ - В свое время мы с Вами (Эрдоганом – ред.) заложили основу проекта TANAP и вместе открыли этот трубопровод. А сегодня же мы запускаем процесс по строительству газопровода из Турции в Нахчыван, который является частью Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван также является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран», - добавил глава государства.