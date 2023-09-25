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Президент Ильхам Алиев: Предприняты важные шаги по увеличению нашего торгового оборота с Турцией

Политика Материалы 25 сентября 2023 17:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Предприняты важные шаги по увеличению нашего торгового оборота с Турцией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сделаны важные шаги по всем направлениям, в том числе по увеличению нашего товарооборота. В прошлом году его объем превысил 6 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«Правда, наши цели измеряются очень высокими цифрами. Некоторое время назад мы поставили цель довести товарооборот до 15 млрд долларов. Тогда он составлял около 2 млрд долларов, но сейчас превысила 6 млрд долларов. Наверное, в ближайшем будущем мы достигнем этого уровня товарооборота», - отметил глава государства.

Подчеркнув, что за семь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 40 процентов, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в еще большем увеличении этого показателя.

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