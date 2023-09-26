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В Карабахе обнаружены склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения (ВИДЕО)

Политика Материалы 26 сентября 2023 09:48 (UTC +04:00)
В Карабахе обнаружены склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В очередной раз доказано, что армянские незаконные вооруженные формирования использовали инфраструктуру гражданского назначения Карабахского региона в военных целях.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджанской Республики.

"В ходе осмотра заброшенных строений гражданского назначения в Карабахском экономическом районе после антитеррористических мероприятий локального характера было установлено, что эти объекты использовались в качестве складов для боеприпасов.

Были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет", комплекты военной формы и бронежилеты", - говорится в сообщении минобороны.

В Карабахе обнаружены склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения (ВИДЕО)
В Карабахе обнаружены склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения (ВИДЕО)
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