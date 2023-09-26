В Карабахе обнаружены склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В очередной раз доказано, что армянские незаконные вооруженные формирования использовали инфраструктуру гражданского назначения Карабахского региона в военных целях.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджанской Республики.

"В ходе осмотра заброшенных строений гражданского назначения в Карабахском экономическом районе после антитеррористических мероприятий локального характера было установлено, что эти объекты использовались в качестве складов для боеприпасов.

Были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет", комплекты военной формы и бронежилеты", - говорится в сообщении минобороны.