Азербайджанские полицейские раздали еду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в пробке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники азербайджанской полиции раздали печенье армянским жителям Карабаха, оказавшимся в автомобильной пробке во время передвижения на собственных автомобилях.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Данные кадры еще раз свидетельствуют о гуманности азербайджанской стороны.

Несмотря на то, что жители Карабаха армянского происхождения раньше отказывались принимать помощь из Азербайджана, как видно на кадрах, сейчас они встречают ее положительно.

Даже лица армянского происхождения, добровольно покидающие Карабах, выражают удовлетворение обращением и поведением азербайджанской полиции по отношению к ним.

Отметим, что согласно договоренностям на встречах, прошедших между центральной властью Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха, азербайджанская сторона оказывает различную помощь армянским жителям Карабаха.